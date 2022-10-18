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Кулеба: Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 15:44
Кулеба: Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна вже сьогодні, 18 жовтня, офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, він також уже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням про системи ППО.

"Ми не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися (співпраця з Ізраїлем у сфері ППО - ред.), але це не відбувається. Іран - це червона лінія для Ізраїлю. І коли Іран став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, хтось в Ізраїлі, хто ще має якісь коливання щодо допомоги України, ці коливання мають розвіятися. Ми працюватимемо над цим з ізраїльськими партнерами", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні таку ж військову допомогу, яку вона отримує від США та НАТО.

Також ми писали, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, в Ізраїлі поки що немає політичного рішення про надання Україні летальної допомоги.

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