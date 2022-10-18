Величезний пакет на підході. Німеччина розповіла, що поставить Україні до кінця року

До кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові ракетні системи залпового вогню, броньовані машини та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на Берлінському зовнішньополітичному форумі.