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Величезний пакет на підході. Німеччина розповіла, що поставить Україні до кінця року

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Берлін, Вівторок 18 жовтня 2022 17:35
Величезний пакет на підході. Німеччина розповіла, що поставить Україні до кінця року Фото: міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

До кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові ракетні системи залпового вогню, броньовані машини та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

За її словами, німецька сторона передасть Україні броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладачі, гаубиці Panzerhaubitze 2000, РСЗВ та антидронні системи.

"Ми підтримуватимемо Україну в питанні розмінування. Одним словом - величезний пакет на підході", - зазначила Ламбрехт.

Вона додала, що Німеччина не ставить для себе "червоних ліній" у питанні постачання зброї для України, але готова постачати те, що буде погоджено з союзниками.

Нагадаємо, раніше німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок пояснила, чому поставки танків нібито не пріоритетні для України .

Також днями Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже працює на південному напрямку.

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