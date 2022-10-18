Естонія визнала Росію державою-спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Як пише видання, "за" проголосувало 88 депутатів. Голосів "проти" чи "утримався" не було.

Відповідно до схваленого проекту резолюції, Рійгікогу (парламент Естонії, - ред.) різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території. Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.

"Шляхом правопорушення ніколи неможливо створити право. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі", - наголошується в проекті.

Про що ще йдеться у документі