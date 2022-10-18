Естонія визнала Росію державою-спонсором тероризму
У вівторок, 18 жовтня, парламент Естонії оголосила Росію державою-спонсором тероризму. Таким чином, місцевий уряд засудив спробу Росії анексувати захоплені території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Як пише видання, "за" проголосувало 88 депутатів. Голосів "проти" чи "утримався" не було.
Відповідно до схваленого проекту резолюції, Рійгікогу (парламент Естонії, - ред.) різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території. Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.
"Шляхом правопорушення ніколи неможливо створити право. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі", - наголошується в проекті.
Про що ще йдеться у документі
- підтримуються розслідування, розпочаті Міжнародним судом та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, та вважає за необхідне провести щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу;
- засуджується використання в рамках агресії збройних формувань, таких як ПВК "Вагнера", створених за підтримки влади Російської Федерації. Парламент вважає за необхідне визнати збройні сили створених Російською Федерацією так званих "ДНР" та "ЛНР" і ПВК "Вагнера" терористичними організаціями;
- засуджується оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру;
- підтримується вимога позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.
Раніше сейм Латвії у четвер, 11 серпня, визнав насильство Росії щодо мирного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію державою, яка підтримує тероризм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.