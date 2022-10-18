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В Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих

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Вівторок 18 жовтня 2022 08:47
В Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих Фото: в Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці ексгумували більше 600 тіл людей, що загинули під час тимчасової окупації Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

За його словами, фахівці не можуть одразу ідентифікувати загиблих за ДНК. Це може тривати тижнями чи навіть місяцями.

Окрім того, Монастирський зазначив, що на кожній деокупованій території правоохоронці виявляють катівці, які влаштовували окупанти.

"Ми розуміємо, що будь-яка окупована територія - це десятки закатованих цивільних людей, полонених наших українських військових", - сказав він.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумовали 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Донецької області ексгумували більше 120 тіл, з яких 64 - цивільні.

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Харків Денис Монастирський
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