В Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих

Правоохоронці ексгумували більше 600 тіл людей, що загинули під час тимчасової окупації Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

За його словами, фахівці не можуть одразу ідентифікувати загиблих за ДНК. Це може тривати тижнями чи навіть місяцями.

Окрім того, Монастирський зазначив, що на кожній деокупованій території правоохоронці виявляють катівці, які влаштовували окупанти.

"Ми розуміємо, що будь-яка окупована територія - це десятки закатованих цивільних людей, полонених наших українських військових", - сказав він.