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У Пентагону поки немає підтверджень поставок Іраном зброї для Росії

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Вівторок 18 жовтня 2022 22:16
У Пентагону поки немає підтверджень поставок Іраном зброї для Росії Фото: у Пентагону поки немає підтверджень поставок Іраном зброї для Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США на даний момент не мають підтверджених даних про те, що Іран постачає Росії зброю для продовження агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, що сьогодні Reuters повідомило про те, що Росія ще 6 жовтня підписала угоду з Іраном про постачання ракет "земля-земля" на додачу до дронів-камікадзе, якими країна-агресор активно атакує Україну.

Так, прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер сказав, що бачив звіти, але наразі не має жодної інформації для підтвердження.

При цьому іранські офіційні особи продовжують заперечувати повідомлення про те, що країна надсилає зброю до Росії для війни в Україні.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що країна "завжди виступала проти продовження української війни". Він додав, що Іран готовий вести переговори з Україною, щоб зняти ці звинувачення.

Нагадаємо, Україна збирається розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

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