У Миколаєві під завалами знайшли одного загиблого
Внаслідок обстрілу Миколаєва у вівторок, 18 жовтня, один із снарядів потрапив до житлового будинку. Під завалами знайшли одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами С-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка", - розповів він.
За словами очільника регіону, станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання.
Кім також показав, як виглядає квітковий базар в Миколаєві після обстрілу.
Як пише suspilne.media, станом на 07:50 рятувальні роботи завершені.
Як повідомлялось, у вівторок вночі, 18 жовтня, у Миколаєві пролунали вибухи.У місті та частині області через обстріли зникло електропостачання.
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