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Через ранкову атаку Києва загинули троє людей

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 14:47
Через ранкову атаку Києва загинули троє людей Фото: через ранкову атаку в Києві загинули троє людей (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок атаки по Києву у вівторок, 18 жовтня, загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"В результаті атаки на енергетичні об'єкти загинули троє людей - співробітників комунальних служб", - сказав він.

Як повідомлялось, у вівторок, 18 жовтня, через удари по енергетичній інфраструктурі Києва загинули двоє людей. Є поранений.

Крім того, під час атаки енергетичних об'єктів в Україні поранення отримали 7 співробітників компанії ДТЕК. Один із них помер у автомобілі швидкої допомоги.

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