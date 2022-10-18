Окупанти обстріляли одну з громад Сумської області: є загиблі

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти за допомогою артилерії обстріляли Юнаківську громаду (Сумська область). Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram .

За його словами, у Юнаківській громаді було зафіксовано близько 14 "прильотів". Зокрема, росіяни вдарили по центру одного з сіл.

"В результаті обстрілів двоє людей загинули, одного травмовано. Пошкоджено магазин і будівлі навколо", - розповів Тимошенко.