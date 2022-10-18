ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ не може знищити енергомережі України через брак потрібної зброї, - Sky News

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 15:25
РФ не може знищити енергомережі України через брак потрібної зброї, - Sky News Фото: Росії не вистачає ракет для знищення енергомережі України (twitter com)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація не може знищити енергетичні мережі України, оскільки їй не вистачає крилатих ракет, а іранські дрони-камікадзе не можуть їх замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , яке цитує західних офіційних осіб.

Зокрема, на Заході вважають, що Росії для реалізації задуманого перешкоджає нестача високоточних ракет великої дальності. А запаси, що вичерпуються, змушують її все частіше використовувати безпілотники Shahed іранського виробництва.

Але дрони-камікадзе виявилися малоефективною заміною, оскільки несуть відносно невелику кількість вибухівки.

"Стає все очевиднішим, що Росія дотримується навмисної стратегії, спрямованої на руйнування української енергомережі. Але вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягає в їхньому масовому використанні в надії, що хтось із них прорветься", - зазначив один із західних чиновників на умовах анонімності.

За його словами, здатність Росії завдавати ударів високоточною зброєю досягає точки, коли така стратегія стає нестійкою.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок масованих атак дронів-камікадзе з 10 жовтня було зруйновано 30% електростанцій.

Внаслідок сьогоднішніх ударів постраждали Житомир, Київ, Дніпро та Миколаїв. В Офісі президента попередили, що це може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ракети Війна Росії проти України
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів