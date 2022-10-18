РФ не може знищити енергомережі України через брак потрібної зброї, - Sky News

Російська Федерація не може знищити енергетичні мережі України, оскільки їй не вистачає крилатих ракет, а іранські дрони-камікадзе не можуть їх замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , яке цитує західних офіційних осіб.

Зокрема, на Заході вважають, що Росії для реалізації задуманого перешкоджає нестача високоточних ракет великої дальності. А запаси, що вичерпуються, змушують її все частіше використовувати безпілотники Shahed іранського виробництва.

Але дрони-камікадзе виявилися малоефективною заміною, оскільки несуть відносно невелику кількість вибухівки.

"Стає все очевиднішим, що Росія дотримується навмисної стратегії, спрямованої на руйнування української енергомережі. Але вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягає в їхньому масовому використанні в надії, що хтось із них прорветься", - зазначив один із західних чиновників на умовах анонімності.

За його словами, здатність Росії завдавати ударів високоточною зброєю досягає точки, коли така стратегія стає нестійкою.