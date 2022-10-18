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Під час атаки Дніпра сили ППО збили 4 ракети

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Дніпро, Вівторок 18 жовтня 2022 11:29
Під час атаки Дніпра сили ППО збили 4 ракети Фото: під час атаки Дніпра сили ППО збили 4 ракети (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки на Дніпро у вівторок, 18 жовтня, сили ППО збили чотири ракети. Ще дві ракети все ж таки вдарили по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети", - розповів він. - Дякуємо захисникам!"

Як повідомлялося, вранці 18 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом піднявся стовп диму. У місті зафіксували два "прильоти". Ракети потрапили до об'єктів енергетики.

Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, російські окупанти також завдали ударів по Миколаєву, Житомиру, Києву та Харкову.

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