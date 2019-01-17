Мураев: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Мураев был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины 15 января 2019 года

Дата рождения: 2 декабря 1976 года (42 года)

Партия: "Наши"

Должность: лидер партии "Наши", внефракционный нардеп

Семья: разведен, двое детей

Мураев на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Мураев на выборах 2019. Новости

15 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Мураева кандидатом в президенты Украины.

в президенты Украины. 14 декабря 2018 года внефракционный народный депутат Евгений Мураев в эфире своего телеканала "Наш" заявил, что идет в президенты.

Биография

Евгений Владимирович Мураев родился 2 декабря 1976 года в Змиеве (Харьковская область).

Имеет два высших образования: окончил экономический факультет Харьковского госуниверситета и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.

В 1996 году представлял Украину на Европейском конгрессе студентов в городе Льеж (Бельгия).

Свою трудовую деятельность 23-летний Мураев начал с работы сразу на руководящих должностях. Поговаривают, что своей стремительной карьере будущий политик обязан своему влиятельному тестю Олегу Таранову, через которого молодой Мураев познакомился с экс-премьером Николаем Азаровым и его ближайшим окружением.

Бизнес

В начале 2000-х, в свои 24 года, Мураев стал директором ООО "Анклав", которая занималась оптовой торговлей нефтепродуктами, а с 2001 по 2007 год — ООО "МКМ-Харьков" (сфера деятельности – торговля горюче-смазочными материалами).

В 2008 году Мураев осваивает новый бизнес и занимает кресло гендиректора ООО "Восточная финансовая группа", чьими учредителями стали его родители. Впоследствии, предприятие становится сооснователем таких фирм, как ООО "Агентство коммерческой безопасности", "Теплоснаббуд", "Агропарк Восток", ООО "Завод "Рапид".

Впрочем, семейный бизнес не заладился и вскоре нагрянул кризис. По данным СМИ, спасителем семейного бизнеса Мураева стал их новый партнер ООО "Хендлик техник", чьим фактическим владельцем являлась семья тогдашнего премьера Николая Азарова. Среди бизнес-партнеров отца Мураева были и люди из окружения экс-премьера (в частности, Константин Пивоваров – доверенное лицо Азарова).

После смены власти в Украине в 2014 году Мураев ушел в медиабизнес. В феврале того ж года он купил у Вадима Рабиновича телеканал NewsOne, который стал его главным медиа-рупором. Телеканал не раз критиковали за его пророссийскую политику и скандальные высказывания в адрес Майдана.

В конце августа 2018 года стало известно, что 100% акций телеканала NewsOne были переданы в управление бывшему замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову. .

7 ноября 2018 года в эфир вышел новый информационный телеканал Мураева "Наш". Канал позиционирует себя как классическое новостное ТВ в сочетании с новыми технологиями.

Политическая деятельность

Евгений Владимирович начал делать свои первые шаги в политике в 2006 году. Тогда он стал депутатом Харьковского облсовета от партии "Вече" Инны Богословской, которая примкнула к "регионалам". В облсовете Мураев возглавил постоянную комиссию по вопросам топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и ЖКХ.

В 2010 году он был повторно избран депутатом облсовета от Партии регионов. А 15 апреля 2010 года стал новым главой Змиевской РГА. На новой должности Мураев занялся переоборудованием змиевских школ и госучреждений твердотопливными котлами.

21 ноября 2012-го Мураев был избран в Верховную раду Украины (ВР) по мажоритарному округу №181 от Партии регионов.

26 октября 2014 года был переизбран в парламент (от партии "Оппозиционный блок") по тому же округу. Тогда его назначили членом Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

31 марта 2015-го Мураев вошел в состав Оппозиционного правительства в качестве министра экономического развития и торговли. В статусе народного депутата он продолжил реализацию проектов, направленных на энергосбережение путем использования альтернативного топлива.

3 июня 2016 года объявил о своем выходе из фракции "Оппозиционного блока — За життя".

25 сентября 2018 года Мураев заявил о создании новой партии "Наши", которую он возглавил.

Скандалы

В июне 2018 года в Украине разгорелся громкий скандал вокруг высказывания Мураева о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове. В эфире канала "112 Украина" политик заявил, что для части населения Сенцов является террористом.

Такие слова Мураева вызвали шквал критики в украинском политикуме. Некоторые депутаты призвали к бойкоту его телеканала, а Генпрокуратура открыла уголовное дело против Мураева по статьям "госизмена" и "заведомо неправдивое сообщение о преступлении".

Известен Мураев и довольно резкими высказываниями в адрес Евромайдана.

30 ноября 2017 года в эфире программы "Украинский формат" на канале NewsOne он назвал Майдан 2013-2014 гг. госпереворотом. После таких слова большая часть приглашенных политических деятелей ушла из студии.

Через пару дней, 3 декабря 2017 года, активисты заблокировали телеканал. Блокада NewsOne длилась 5 дней. Протестующие требовали, чтобы Мураев "покаялся за сепаратистские высказывания".

Семья

Известно, что Мураев был женат, воспитывает двух сыновей - Михаила и Игоря. Отец его бывшей супруги Валерии – Олег Таранов – влиятельный человек в Харькове. Как писали в СМИ, в своей время он учился с Вадимом Рабиновичем в одном Автодорожном институте.

В 90-х Олег Таранов был заместителем министра кабинета министров Украины (1996), а затем членом Высшего экономического совета при президенте Леониде Кучмы (1997), председателем Национального агентства управления государственными корпоративными правами (1998).