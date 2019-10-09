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Богдан давил на Конституционный суд в пользу Януковича, - Kyiv Post

Новости » Политика    09.10.2019 - 07:03
Богдан давил на Конституционный суд в пользу Януковича, - Kyiv Post
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Судья Конституционного суда дал показания против Богдана

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан осуществлял давление на судью Конституционного суда, чтобы тот вынес решение в пользу экс-президента Виктора Януковича. Об этом пишет Kyiv Post.

В материале Богдана называют фигурантом уголовного дела об узурпации власти Януковичем. Отмечается, что после Евромайдана бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания о том, что в 2010 году Андрей Богдан оказывал на него давление, чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.

Давление, вероятно, касалось решение, которым Конституционный суд разрешил индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, вследствие чего Янукович взял под контроль парламент. Сам Богдан называет такие показания "ложью".

В то время, когда Конституционный суд вынес решение, Андрей Богдан был уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова. Эту должность он занимал в 2010-2014 годах. За судебную систему в администрации Януковича тогда отвечал Андрей Портнов, которого Богдан называет своим давним другом.

Напомним, ранее результаты расследования программы "Схемы" показали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства перелеты Андрея Богдана в Россию.

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