Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі

09:27 26.05.2026 Вт
2 хв
Є "прильоти" і падіння збитих уламків
aimg Ірина Глухова
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі Фото: сили ППО збили 111 російських дронів (Getty Images)
Російські окупанти влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 26 травня. Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Чим атакував ворог

За даними військових, із 18:00 25 травня противник запустив по Україні:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ та тимчасово окупованого Криму;
  • 122 ударні безпілотники, серед яких Shahed, реактивні дрони, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Пуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в окупованому Криму.

Як спрацювала ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи;
  • підрозділи безпілотних систем Сил оборони.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах попередили, що російська атака триває. До повітряного простору України вже зайшли нові групи ворожих безпілотників.

Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі

Нагадаємо, пізно ввечері 25 травня Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі та передмістю.

Пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще троє - поранені.

Також стало відомо, що кількість загиблих унаслідок нічної атаки Росії на Київ 24 травня зросла.

Тим часом у Москві заявили про плани "системних ударів" по українській столиці. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" про це.

