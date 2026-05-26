У Бельгії поїзд протаранив шкільний мікроавтобус, є жертви

13:40 26.05.2026 Вт
2 хв
Як саме сталася ДТП, наразі невідомо, адже шлагбауми були опущені
aimg Валерій Ульяненко
У Бельгії поїзд протаранив шкільний мікроавтобус, є жертви Фото: поліція Бельгії (facebook.com/BelgianFederalPolice)
У вівторок, 26 травня, у Бельгії поїзд врізався у шкільний мікроавтобус. Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих та загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBSNews.

Повідомляється, що у момент аварії на залізничному переїзді в автобусі, крім водія, були семеро дітей і вчитель.

"З глибоким потрясінням я дізнався про трагічну аварію в Буггенхауті, де шкільний автобус зіткнувся з поїздом. Мої думки з постраждалими та їхніми близькими. Бажаю постраждалим сил", - зазначив міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кінтен.

Представник бельгійського оператора залізничної мережі Фредерік Сакре заявив, що "удар був надзвичайно сильним", і назвав кількість жертв "драматичною".

"Це сталося приблизно о 8:08 ранку, коли мікроавтобус зіткнувся з поїздом, який мав зупинитися на наступній станції, розташованій приблизно за кілометр звідси", - розповів він.

Місцеві ЗМІ пояснили, що мікроавтобус виїхав з вулиці, паралельної до залізничної колії, і повернув ліворуч, перетинаючи колії. Як саме сталася аварія, поки що не відомо, адже шлагбаум на переїзді був опущений.

"На відеозаписах видно, що шлагбауми були опущені, а світлофори показували червоне світло. Як саме тоді могла статися аварія, ми не знаємо. Це має з'ясувати поліція та прокуратура", - зазначив представник бельгійського залізничного оператора Infrabel Томас Бекен.

У поліції повідомили, що можуть надати подробиці про жертв, оскільки сім'ї тих, хто був у мікроавтобусі, мають бути поінформовані першими.

Нагадаємо, у Черкаській області під час руху загорілися вагони електропотяга. Через інцидент пасажирів евакуювали, а низка рейсів "Укрзалізниці" затримались.

Раніше, 1 травня, на Львівщині автокран виїхав на колії та зіткнувся з пасажирським поїздом. Внаслідок аварії загинув машиніст потяга, а дорогою до лікарні помер водій автокрану.

