ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на АЗС знизилися: де шукати найдешевше пальне 26 травня

10:07 26.05.2026 Вт
2 хв
Одразу на 1 гривню знизилася ціна на популярне пальне
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС знизилися: де шукати найдешевше пальне 26 травня Фото: сьогодні на АЗС "паливний штиль" із приємним бонусом (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Поки бензин та дизель тримають позиції, для власників авто з ГБО є хороші новини - дві популярні мережі заправок переглянули свої прайси на користь гаманців водіїв.

Скільки коштує пальне на АЗС у вівторок, 26 травня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Читайте також: Як отримати кешбек за пальне та покупки і на що його витратити

Головне:

  • Зниження ціни на газ: OKKO та WOG знизили вартість скрапленого газу на 1 гривню порівняно з понеділком.
  • Стабільність по інших позиціях: Ціни на всі види бензину та дизельного пального (ДП) на популярних АЗС залишаються на рівні вчорашнього дня.
  • Де без змін щодо газу: Мережі SOCAR та "Укрнафта" повністю зберегли прайси понеділка, включно з вартістю газу.

Найбільш помітна зміна за добу - синхронне зниження вартості автогазу в мережах-гігантах OKKO та WOG.

Обидва ритейлери скинули з літра одразу по 1,00 грн. Якщо ще вчора газ там коштував 48,90 грн, то сьогодні ціна зафіксувалася на позначці 47,90 грн.

Вартість світлих нафтопродуктів (А-95, преміальних марок та ДП) на популярних АЗС без змін.

Ціни на АЗС знизилися: де шукати найдешевше пальне 26 травня

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 26 травня (інфографіка РБК-Україна)

Різниця між найдорожчою пропозицією на звичайний А-95 (SOCAR - 79,99 грн) та найдешевшою ("Укрнафта" - 74,90 грн) становить 5,09 грн на літрі, що залишає простір для вибору водіїв залежно від гаманця.

Державна "Укрнафта", серед названих АЗС, традиційно пропонує найнижчі ціни на всі види пального, зокрема й на газ, який тут коштує 45,90 грн (що на 2-3 гривні дешевше, ніж у приватних мереж).

Деталізація цін на АЗС 26 травня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
Читайте також: Краще за електро? Як обрати економне авто і не втратити у комфорті

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни Ціни в Україні Ціни на бензин Бензин Дизпаливо Газ Укрнафта ОККО WOG
Новини
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами