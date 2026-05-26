Ціни на АЗС знизилися: де шукати найдешевше пальне 26 травня
Поки бензин та дизель тримають позиції, для власників авто з ГБО є хороші новини - дві популярні мережі заправок переглянули свої прайси на користь гаманців водіїв.
Скільки коштує пальне на АЗС у вівторок, 26 травня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
- Зниження ціни на газ: OKKO та WOG знизили вартість скрапленого газу на 1 гривню порівняно з понеділком.
- Стабільність по інших позиціях: Ціни на всі види бензину та дизельного пального (ДП) на популярних АЗС залишаються на рівні вчорашнього дня.
- Де без змін щодо газу: Мережі SOCAR та "Укрнафта" повністю зберегли прайси понеділка, включно з вартістю газу.
Найбільш помітна зміна за добу - синхронне зниження вартості автогазу в мережах-гігантах OKKO та WOG.
Обидва ритейлери скинули з літра одразу по 1,00 грн. Якщо ще вчора газ там коштував 48,90 грн, то сьогодні ціна зафіксувалася на позначці 47,90 грн.
Вартість світлих нафтопродуктів (А-95, преміальних марок та ДП) на популярних АЗС без змін.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 26 травня (інфографіка РБК-Україна)
Різниця між найдорожчою пропозицією на звичайний А-95 (SOCAR - 79,99 грн) та найдешевшою ("Укрнафта" - 74,90 грн) становить 5,09 грн на літрі, що залишає простір для вибору водіїв залежно від гаманця.
Державна "Укрнафта", серед названих АЗС, традиційно пропонує найнижчі ціни на всі види пального, зокрема й на газ, який тут коштує 45,90 грн (що на 2-3 гривні дешевше, ніж у приватних мереж).
Деталізація цін на АЗС 26 травня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Євро: 79,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн