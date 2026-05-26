Ціни на АЗС знизилися: де шукати найдешевше пальне 26 травня

Поки бензин та дизель тримають позиції, для власників авто з ГБО є хороші новини - дві популярні мережі заправок переглянули свої прайси на користь гаманців водіїв.

Головне: Зниження ціни на газ : OKKO та WOG знизили вартість скрапленого газу на 1 гривню порівняно з понеділком.

: OKKO та WOG знизили вартість скрапленого газу на 1 гривню порівняно з понеділком. Стабільність по інших позиціях : Ціни на всі види бензину та дизельного пального (ДП) на популярних АЗС залишаються на рівні вчорашнього дня.

: Ціни на всі види бензину та дизельного пального (ДП) на популярних АЗС залишаються на рівні вчорашнього дня. Де без змін щодо газу: Мережі SOCAR та "Укрнафта" повністю зберегли прайси понеділка, включно з вартістю газу.

Найбільш помітна зміна за добу - синхронне зниження вартості автогазу в мережах-гігантах OKKO та WOG.

Обидва ритейлери скинули з літра одразу по 1,00 грн. Якщо ще вчора газ там коштував 48,90 грн, то сьогодні ціна зафіксувалася на позначці 47,90 грн.

Вартість світлих нафтопродуктів (А-95, преміальних марок та ДП) на популярних АЗС без змін.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 26 травня (інфографіка РБК-Україна)

Різниця між найдорожчою пропозицією на звичайний А-95 (SOCAR - 79,99 грн) та найдешевшою ("Укрнафта" - 74,90 грн) становить 5,09 грн на літрі, що залишає простір для вибору водіїв залежно від гаманця.

Державна "Укрнафта", серед названих АЗС, традиційно пропонує найнижчі ціни на всі види пального, зокрема й на газ, який тут коштує 45,90 грн (що на 2-3 гривні дешевше, ніж у приватних мереж).

Деталізація цін на АЗС 26 травня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"