Мобільний зв’язок "вимикатимуть" під час тривог? У ЦПД пояснили, що відбувається

В Україні спростували інформацію про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

Як зазначається, в українському інфопросторі поширюється фейк про нібито "закон №395/2026", який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Проте, як наголосили ЦПД, "ця інформація не відповідає дійсності".

"Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося", - йдеться у заяві.

Також вказується, що постанова уряду та указ із номером "395/2026" стосуються інших питань і не мають жодного відношення до регулювання телекомунікаційної сфери.

У ЦПД закликали користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Фото: в Україні спростували фейк про обмеження мобільного зв’язку під час тривог (t.me/CenterCounteringDisinformation)