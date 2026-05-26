ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мобільний зв’язок "вимикатимуть" під час тривог? У ЦПД пояснили, що відбувається

12:41 26.05.2026 Вт
2 хв
Брехня чи реальна загроза залишитися без мережі?
aimg Ірина Глухова
Мобільний зв’язок "вимикатимуть" під час тривог? У ЦПД пояснили, що відбувається Фото: українці ховаються у метро під час тривог (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні спростували інформацію про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Як зазначається, в українському інфопросторі поширюється фейк про нібито "закон №395/2026", який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Проте, як наголосили ЦПД, "ця інформація не відповідає дійсності".

"Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося", - йдеться у заяві.

Також вказується, що постанова уряду та указ із номером "395/2026" стосуються інших питань і не мають жодного відношення до регулювання телекомунікаційної сфери.

У ЦПД закликали користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Мобільний зв’язок &quot;вимикатимуть&quot; під час тривог? У ЦПД пояснили, що відбуваєтьсяФото: в Україні спростували фейк про обмеження мобільного зв’язку під час тривог (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Інші фейки

Нагадаємо, раніше російська пропаганда активізувала нову хвилю дезінформації про нібито "примусову мобілізацію жінок" в Україні.

Також російські та проросійські медіа поширювали фейки про нібито "розслідування" щодо дружини президента України Олени Зеленської.

За даними української розвідки, РФ готує масштабну дезінформаційну кампанію для дестабілізації в України та зриву її підтримки на Заході.

Причиною таких дій Кремля є провал весняного наступу загарбників та критична ситуація в російській економіці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряна тривога Фейки Мобільний трафік
Новини
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами