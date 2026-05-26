Навколо Одеси будують кругову оборону: військові пояснили мету

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

В Одеській військовій адміністрації наголошують: це не реакція на конкретну загрозу, а завчасна підготовка. Мета - мати готову лінію захисту до того, як вона може знадобитися.

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" повідомило, що довкола Одеси зводять повноцінну систему захисту. Йдеться про превентивні заходи на випадок будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, за даними ISW, Росія та Білорусь нещодавно провели спільні ядерні навчання, відпрацювавши переміщення боєприпасів і запуски ракет. Аналітики вважають, що Кремль дедалі активніше використовує білоруську територію у своїх військових цілях.

Тим часом РБК-Україна повідомляло: під час масованого удару в ніч на 24 травня Росія могла запустити одразу дві ракети "Орєшнік", одна з яких вийшла з ладу й впала на окуповану Донецьку область.