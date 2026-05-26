Долар дешевшає, євро росте: "свіжий" курс валют на 26 травня

11:11 26.05.2026 Вт
3 хв
Де сьогодні найвигідніше купувати долар та євро?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, євро росте: "свіжий" курс валют на 26 травня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (Getty Images)
Після незначного зниження долара банки та обмінники зберігають обережність у курсах. Водночас євро продовжує дорожчати й уже наблизився до 52 гривень у деяких банках.

Які курси встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та Monobank та де можна вигідно купити валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар в обмінниках: купівля – 44,12 грн, продаж – 44,05 грн.
  • Євро в обмінниках: купівля – 51,70 грн, продаж – 51,50 грн.
  • Динаміка в банках: долар утримується поблизу 44,40 грн, тоді як євро вже наблизився до 52 грн.
  • Курс у банках: найнижчий курс продажу долара – у ПриватБанку, а найдорожче євро продає ПУМБ.

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні ще підняли долар. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі американської валюти становить 44,12 гривні, що на 2 копійки більше, ніж напередодні. Продаж долара також зріс – до 44,05 гривні (+5 коп).

Євро також продовжує зростати. Купити європейську валюту в обмінниках можна в середньому за 51,70 гривні (+5 коп), а здати – по 51,50 гривні (+5 коп).

Долар дешевшає, євро росте: "свіжий" курс валют на 26 травня

Фото: курс валют в обмінниках на 26 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках долар залишається стабільним, хоча окремі фінустанови трохи скоригували цінники. Водночас євро продовжує додавати в ціні.

ПриватБанк сьогодні знизив курс продажу долара у відділеннях на 6 копійок –до 44,39 гривні. Для карток курс також просів – до 44,44 (-1 коп).

Водночас євро у відділеннях банку подорожчало на 5 копійок – до 51,80 гривні, а картковий курс продажу залишився майже без змін – 51,81 гривні.

Ощадбанк залишив курс долара у "Мобільному Ощаді" без змін – 44,40 гривні, а для карток – по 44,55 гривні. Євро ж додало 10 копійок у мобільному додатку – до 51,80 гривні, картковий курс також зріс на 10 копійок – до 51,95 гривні.

"ПУМБ" утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку також не змінився і становить 44,40 гривні. Євро у касах банку, як і вчора, продають по 52 гривні.

Monobank не змінював цінники: долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,12 грн. Серед банків найнижчий курс продажу пропонує ПриватБанк – 44,39 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків наразі в ПриватБанку – 51,80 грн, тоді як у ПУМБ ціна вже сягнула 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі тримають обмінники – 44,05 грн. Серед банків найвигідніше здача в Ощадбанку та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,50 грн. Серед банків найвищий курс купівлі пропонує Ощадбанк – 51,30 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами