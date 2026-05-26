США терміново шукають важливий метал для ракет і бомб після війни з Іраном, - ЗМІ

Війна в Ірані виснажила арсенал США, через що Вашингтон розпочав пошуки вольфраму - ключового металу, який використовується для створення бомб, ракет та іншого озброєння. А 80% запасів контролює Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Чому вольфрам важливий та залежність від Китаю

Як пише видання, Вашингтон опинився у вразливому становищі, оскільки понад 80% світового виробництва цього стратегічного ресурсу контролює Китай.

Вольфрам використовується у винищувачах, бомбах для знищення бункерів, бронебійних снарядах та ракетних системах, що робить його незамінним для національної оборони.

Водночас з 2015 року у США немає активних комерційних вольфрамових шахт, а адміністрація американського президента Дональда Трампа поставила собі за мету скоротити залежність від китайських постачаннь.

Деють шукають метал

Одне з місць, де можна знайти цей метал, розташоване у горах східної Південна Корея - на шахті, що належить американській компанії та зберігає мільйони тонн вольфрамової руди.

"На планеті дуже мало великих вольфрамових шахт", - сказав головний виконавчий директор Almonty Industries Льюїс Блек. Йдеться про шахту Сандон, яку компанія знову відкрила у березні після більш ніж 30-річної перерви через конкуренцію з боку Китаю.

За його словами, вольфрам довгий час був "військовим металом". В останні десятиліття він також став "основним металом" для технологічного сектору та використовується у напівпровідниках, батареях і смартфонах.

"Попит на вольфрам лише зростатиме. Тому наявність стійкого ланцюга поставок вольфраму буде надзвичайно важливою протягом наступного десятиліття, двох десятиліть", - розповів головний операційний директор Almonty Стів Аллен.

План Трампа

Адміністрація Трампа вже оголосила про створення резерву критично важливих мінералів на 12 мільярдів доларів, а також підтримку нових гірничодобувних проєктів у США та країнах-союзниках.

Серед них - масштабний вольфрамовий завод у Казахстані вартістю 1,1 мільярда доларів.

Втім експерти визнають, що навіть за активних інвестицій Заходу знадобляться десятиліття, щоб скоротити залежність від Китаю.

"Повністю самодостатніми менш ніж за 20 років ви не станете", - додав фахівець.