Другий "Орєшнік" впав на окупантів? ISW розповів деталі та вказав на проблеми РФ

Росія могла запустити не одну, а дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" в ніч на 24 травня. Одна з них вийшла з ладу та впала на окуповану Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що з'ясували аналітики

Як зазначили в ISW, українські джерела OSINT 25 травня повідомили про відео, яке може свідчити про запуск другої ракети "Орєшнік" під час атаки в ніч на 24 травня.

На кадрах нібито зафіксовано падіння шести суббоєприпасів. Одне з українських джерел OSINT припустило, що ракета могла вразити російські позиції поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої - приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме, що кожен четвертий "Орєшнік", який російська армія застосовувала у війні проти України, виходив з ладу.

Скільки коштувала атака

За підрахунками українського інформагентства Міноборони "АрміяInform", комбінований удар Росії 23-24 травня коштував близько 361 мільйона доларів, з яких приблизно 50 мільйонів доларів припадає на одну ракету "Орєшнік".

У разі підтвердження запуску другої ракети загальна вартість атаки зросте приблизно до 411 мільйонів доларів.