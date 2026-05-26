Після скандалу з послабленням санкцій на нафту Британія готує новий удар по РФ

12:05 26.05.2026 Вт
Що кажуть у Зеленського?
Після пом’якшення санкцій на російську нафту Велика Британія готує новий пакет обмежень проти фінансового сектору РФ, який охопить низку ключових сфер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка журналістам

За його словами, на тлі дискусій щодо останніх рішень Великої Британії часто залишається поза увагою той факт, що санкційний пакет від 20 травня насправді є суттєвим інструментом тиску.

"Якщо детально розібрати документ, Лондон зафіксував нові обмеження в декількох сферах", - розповів Власюк.

Удар по атомній галузі РФ

Одним із ключових рішень стала заборона на російський уран. Йдеться про повну заборону імпорту, закупівлі та транзиту через треті країни.

Це обмежує доходи та можливості "Росатома" на міжнародному ринку ядерної енергетики.

Нові обмеження для ВПК Росії

Також розширено експортний контроль на продукцію, яка використовується у військовій промисловості РФ. Під санкції потрапили:

  • промислові хімікати;
  • метали;
  • обладнання для виробництва мікросхем і безпілотників;
  • вироби з вуглецевого волокна;
  • алюміній;
  • нітрид бору;
  • фториди амонію;
  • арсин.

Будівництво і морська логістика

Окремо обмеження торкнулися будівельних послуг. Компаніям заборонено виконувати для пов’язаних із Росією структур архітектурні, інженерні та частину будівельних робіт.

Посилено також контроль над суднами РФ. Розширено критерії їх ідентифікації, введено нові ліцензійні вимоги та заборонено низку морських послуг. Обмеження стосуються, зокрема, перевезення російського скрапленого газу та вугілля.

"Це черговий етап модернізації санкційного режиму, але далеко не фінал. Уже цього тижня ми очікуємо на ще один великий пакет від Великої Британії, який буде сфокусований саме на фінансовому секторі", - резюмував уповноважений президента.

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного пального та авіагасу, вироблених із російської нафти у третіх країнах.

У Єврокомісії заявили, що були здивовані рішенням Лондона послабити санкції у цій сфері.

Україна також відреагувала на послаблення санкцій проти РФ.

Пізніше у Британії визнали, що рішення ухвалили "незграбно", що спричинило неправильне сприйняття позиції уряду.

