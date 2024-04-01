Удары РФ по энергетике Украины и ротация на Банковой: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 30 марта:

Новости за 31 марта:

Ротация в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский указами от 30 марта уволил ряд своих советников и уполномоченных. Так, своими указами глава государства уволил:

внештатного советника президента Олега Устенко (указ №212);

внештатного советника Сергея Трофимова (указ №211);

внештатного советника президента Михаила Радуцкого (указ №210);

уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую (указ №208);

внештатного уполномоченного президента по волонтерской деятельности Наталью Пушкареву (указ №209).

Позже глава государства в своем вечернем обращении заявил, что кадровые изменения в государственных институциях будут продолжены.

"Это еще не все. Не все решения, которые были подготовлены", - сказал президент и добавил, что 30 марта уже есть новые указы по советникам на Банковой.

Детальнее о такой ротации на Банковой, и как Зеленский провел перестановки в СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

Массированный воздушный удар 31 марта

Российские захватчики в ночь на 31 марта в очередной раз нанесли по Украине комбинированный воздушный удар, в том числе с использованием стратегической авиации. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/Х-555; 11 дронов-камикадзе типа "Шахед"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 18 воздушных целей, а именно: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".

Отметим, вражеские ракеты долетели до запада Украины. К слову, в Польше подняли военную авиацию из-за этой ракетной атаки по Украине. Также в "Укрэнерго" рассказали, что российские террористы атаковали высоковольтные подстанции в южном регионе Украины. В результате ударов были применены аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах, возникли проблемы с водой в части города. Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Одесской области горел энергетический объект.

Также сообщалось, что обломки одной из воздушных целей повредили электросопротивление в Ровенской области. Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры - в результате атаки погибли два человека.

Все последствия ночной атаки врага 31 марта можно узнать в материале РБК-Украина.

Ситуация с энергосистемой Украины

В Харькове снова будут применяться графики почасовых отключений света, рассказали в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве пояснили, что такой шаг связан с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных российских обстрелов, а также недостаточностью локальной генерации вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

В Одессе из-за ограничения подачи электроэнергии прекратили работу электротранспорта. Также часть города осталась без света и водоснабжения из-за аварии на подстанции. Добавим, в области 31 марта горел энергообъект из-за падения обломков вражеского дрона.

Как заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, дефицита в энергосистеме пока нет, и она работает сбалансированно, но ситуацию приходится постоянно стабилизировать.

Также заместитель главы Минэнерго 30 марта заверила, что сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

"Укрэнерго" 30 марта поручило операторам применить графики отключения света в Сумской, Кировоградской и Донецкой областях. В тот же день глава Полтавской ОВА в свою очередь заявил, что в области также будут работать графики аварийного отключения электроэнергии. А по данным ДТЭК, Днепропетровская область также перешла на экстренные отключения.

Как заявил президент Владимир Зеленский, удары российских оккупантов сейчас нацелены именно на энергетическое обескровление Украины.

В Финляндии высказались о возможности отправки западных войск в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем. Но сейчас в этом нет нужды.

По мнению главы МИД, президент Франции Эммануэль Макрон поступил верно, когда заставил Россию размышлять, какими могут быть "красные линии" в поддержке Украины со стороны Запада.

Добавим, глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве во время пресс-брифинга в Одессе сказала о том, что парламент страны до сих пор считает возможным вариант с отправкой своих войск в Украину.

Распределение бюджета Минобороны

Более 70% бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год пойдет на выплаты украинским военным, рассказал замминистра обороны Украины Юрий Джигир. Еще 20% - на закупку вооружения.

По его словам, бюджет министерства можно условно разделить на три большие части. Первая и самая большая - денежное обеспечение и боевые выплаты военным. Вторая - это закупка вооружения и военной техники. На эти нужды предусмотрено 20% средств. И третья часть, добавил чиновник, - это эксплуатационные расходы. Они включают в себя закупку топлива, подготовку войска, коммунальные платежи, текущий ремонт.

Россия снова обвинила Украину в "терактах", а СБУ резко ответила

Российское МИД заявило о якобы причастности Украины к теракту в ТЦ под Москвой, а также потребовало ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. В СБУ назвали это заявление никчемным.

В заявлении внешнедипломатического ведомства страны-агрессора официально утверждалось, в частности, что теракт в "Crocus City Hall" 22 марта якобы имеет "украинский след".

"Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину", - рассказывали в МИД РФ.

Как отметили в СБУ, пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно конвенции о борьбе с терроризмом, российское министерство забывает, что именно диктатор Владимир Путин официально объявлен в международный розыск - в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей.

В спецслужбе добавили, что любые слова российского МИДа "являются ничтожными".

Россия может применить накопленные "Калибры"

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их для ударов по Украине.

По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

Военная помощь Украине от Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж готовит для Украины новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster 30 для системы ПВО SAMP/T. Эти ЗРК являются аналогом системы Patriot.

Чиновник отметил, что речь идет о бронированной технике, которая есть на вооружении Франции, но ее собираются заменить более новой.

Данные о количестве жертв российских окупантов в Буче

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов во вторую годовщину освобождения Бучи 31 марта заявил, что правоохранительные органы до сих пор окончательно не установили полное количество жертв российских захватчиков в этом городе.

Он отметил, что все еще есть пропавшие без вести, и продолжается их розыск. Всего после деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе - 1190 тел. Нацполиция продолжает расследовать военные преступления русских окупантов.

Передача ВСУ оружия и техники отечественного производства

Среди допущенных с начала этого года к эксплуатации в ВСУ образцов вооружения и военной техники отечественного производства наибольшей группой являются боеприпасы, рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Он отметил, что всего за 3 месяца МОУ допустило к эксплуатации более 80 образцов отечественного оружия.

Второй группой образцов по количеству являются беспилотники. Третьей - наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ. Кроме того, говорит Гаврилюк, в этом перечне также бронированная и специальная техника, 120 мм миномет, средства связи и транспортные средства.

Вопросы помощи США для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине, рассказал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер. Ожидается, что это произойдет по возвращении Конгресса с пасхальных каникул уже 9 апреля.

Конгрессмен отметил, что спикер Джонсон дал понять, что он поддерживает Украину, как непосредственно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, так и публично.

Также Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

Деньги на инициативу Чехии по снарядам для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии. Но денег все еще не хватает.

По его словам, в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в деньгах. Он добавил, что недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, заявившую, что готова внести больший вклад, следует еще обсудить отдельно, рассказал эстонский министр.

ВСУ известен качественный и количественный состав оккупантов в Крыму

В настоящее время Силам обороны известно, из кого формируется, какие силы и средства применяет группировка "Днепр", которая находится на левом берегу и противодействует на Херсонском и Запорожском направлениях, сказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она добавила, что также известен примерный состав накопления, который есть в Крыму. По словам Гуменюк, враг отдает себе отчет, что огневой контроль ВСУ может быть очень конкретным по этим направлениям.

Снабжение боеприпасов для ЗРК Gepard

По данным немецкого издания BILD, на днях стало известно, что поставки боеприпасов в зенитные самоходные установки Gepard, применяемые военными ВСУ, несколько улучшились.

Перед тем летом СМИ сообщали, что в Германии не хватает боеприпасов к "Гепардам", а из-за дефицита украинские зенитчики были вынуждены их экономить. Позже в Минобороны ФРГ заявили, что наращивают поставки.

Взрыв в пятиэтажке в Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области произошел взрыв неустановленного предмета в одной из квартир 5-этажного дома. Также был пожар.

Во время локализации пожара и спасательных работ в двух квартирах обнаружили тела двоих погибших.