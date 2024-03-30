В Минобороны рассказали об оружии отечественного производства, переданном ВСУ с начала года

Среди допущенных с начала этого года к эксплуатации в Вооруженных силах Украины образцов вооружения и военной техники отечественного производства крупнейшей группой являются боеприпасы. Всего за 3 месяца Министерство обороны кодифицировало более 80 образцов отечественного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку замминистра обороны Ивана Гаврилюка на "Интерфакс-Украина".

Боеприпасы, дроны, работы и средства РЭБ

Генерал-лейтенант отметил, что речь идет об украинских боеприпасах разных типов и калибров.

Вторая группа по количеству допущенных в январе-марте текущего года к эксплуатации образцов являются беспилотниками.

"Кроме БПАК для ведения воздушной разведки, которые были модернизированы, в этой линейке есть и совершенно новые дроны разных типов: как FPV-камикадзе, так и ударные БПЛА многократного применения, рассчитанные на разные расстояния действия", - рассказал Гаврилюк.

Заместитель главы МОУ уточнил, что это почти два десятка разных образцов беспилотников именно отечественного производства, которые были допущены к эксплуатации за первый квартал текущего года.

Третьей группой по количеству кодифицированных в этот период образцов являются наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ.

"Роботизированные платформы украинского производства могут выполнять широкий спектр задач. Они являются средствами огневой поддержки (могут нести на себе боевые модули - пулеметы и ПТРК, поражая враждебные цели), транспортом эвакуации раненых с поля боя или выполняют логистические задачи, доставляя грузы на передовую", - пишет генерал-лейтенант.

Среди отечественных средств РЭБ, которые недавно были допущены к эксплуатации, есть системы тактического уровня, которые призваны создавать локальный "купол" для прикрытия боевых позиций наших войск или боевой техники, рассказал Гаврилюк.

Другая техника и оружие

Кроме того, в этом перечне есть бронированная и специальная техника, 120 мм миномет, средства связи и транспортные средства.

Замминистра отметил, что некоторые из образцов отечественной "оборонки" имеют уникальные боевые характеристики, которые агрессор может "скоро почувствовать на себе".

"Сегодня отечественная оборонная промышленность демонстрирует высокую динамику развития. А украинские оружейники не только в разы увеличили объемы производства ВВТ, но и освоили и приступили к производству новых образцов вооружения и техники", - заявил Гаврилюк.

Он добавил, что в настоящее время в секторе оборонного производства и разработок в Украине работают около 500 предприятий и компаний, и подавляющее большинство из них являются частными структурами.

"Сегодня отечественные предприятия производят для сил обороны бронетехнику, стрелковое оружие, беспилотные и роботизированные системы различных типов и назначения, системы РЭБ, ПТРК, ракеты, артиллерийские снаряды (122-мм, 152-мм), танковые выстрелы калибра 125-мм, минометов. Кстати, производство этих боеприпасов нам удалось значительно увеличить. И это не весь перечень ВВТ от отечественных производителей", - говорится в колонке министра.

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Отметим, что Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Кроме того, недавно по решению Кабинета министров в Украине был создан Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.