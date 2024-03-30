Зеленский назвал главную цель нынешних российских ударов по Украине
Российские оккупанты своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Владимира Зеленского вечером 30 марта.
"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары - на энергетическое обескровление Украины", - заявил глава государства.
Он отметил, что украинская сторона уже дала "все необходимые сигналы" странам-партнерам, и все конкретные запросы о помощи по усилению нашей противовоздушной обороны.
"Каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты. Америка, Европа, другие наши партнеры - каждый знает, в чем нуждаемся, каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов, именно в это время", - сказал Зеленский.
Президент также выразил благодарность тем руководителям государств и правительств, чье "лидерство именно сейчас проявляется, кто действительно выполняет наши договоренности и сдерживает слово".
Российские массированные удары по Украине
Отметим, российские оккупанты в последнее время усилили массированные удары по территории Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты различных типов. Так, например, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.
Также сообщалось, что 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.
Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в нескольких областях Украины.
По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.