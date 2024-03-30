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Стабильно, но есть нюансы. В Минэнерго рассказали, какая сейчас ситуация в энергосистеме

Суббота 30 марта 2024 15:42
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Стабильно, но есть нюансы. В Минэнерго рассказали, какая сейчас ситуация в энергосистеме Фото: в Минэнерго рассказали, какая сейчас ситуация в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Дефицита в энергосистеме пока нет, но ситуацию приходится постоянно стабилизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Дефицита электроэнергии в системе сейчас нет. Система работает сбалансировано. Но есть локальные проблемы, в том числе в Харьковской области. В первую очередь, это из-за повреждения объектов системы передачи", - рассказала Гринчук.

Заместитель министра отметила, что несмотря на достаточность генерации, ее трудно доставлять к потребителям. В частности из-за повреждения генерации ситуацию постоянно приходится стабилизировать.

"В то же время генерации хватает, у нас нет дефицита. Сейчас энергосистема работает стабильно", - добавила она.

Российские массированные обстрелы

Российские террористы в последнее время усилили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты различных типов. В качестве примера, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

"Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской, а в Харькове обновили графики. Позже вечером ограничения были введены также в Полтавской и Донецкой областях и Сумской области.

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