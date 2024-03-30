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Все остается возможным. В парламенте Франции не исключают отправку войск в Украину

Франция, Суббота 30 марта 2024 17:08
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Все остается возможным. В парламенте Франции не исключают отправку войск в Украину Фото: глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве (flickr.com/oireachtas)
Автор: Карина Левицкая

Парламент Франции до сих пор считает возможным вариант с отправкой своих войск в Украину.

Об этом заявила глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы-Украина".

Во время пресс-брифинга в Одессе Брон-Пиве прокомментировала предыдущие заявления французского президента Эммануэля Макрона и заявила, что все остается возможным.

"В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - подчеркнула она.

Заявления Макрона о направлении войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине.

Впоследствии французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

В марте Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

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