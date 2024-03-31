Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю

В течение недели наши воины ликвидировали более 5,4 тысячи российских террористов. В частности, было уничтожено 1088 единиц вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили: 5420 единиц личного состава;

1088 единица вооружения и военной техники. Существенные потери понесла техника врага. Наши военные уничтожили: 90 танков;

146 боевых бронированных машин;

195 артиллерийских систем;

5 РСЗО;

20 установок ПВО;

310 единиц автотехники;

45 единиц спецтехники. "Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 56 вражеских ракет и 221 БПЛА", - добавил Павлюк. Фото: названы потери РФ за неделю (t.me/Pavliuk_KSV) Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 марта, украинские воины ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 442 170 военных.