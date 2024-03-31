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Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю

Воскресенье 31 марта 2024 15:40
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Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю Фото: названы потери РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели наши воины ликвидировали более 5,4 тысячи российских террористов. В частности, было уничтожено 1088 единиц вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили:

  • 5420 единиц личного состава;
  • 1088 единица вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши военные уничтожили:

  • 90 танков;
  • 146 боевых бронированных машин;
  • 195 артиллерийских систем;
  • 5 РСЗО;
  • 20 установок ПВО;
  • 310 единиц автотехники;
  • 45 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 56 вражеских ракет и 221 БПЛА", - добавил Павлюк.

Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ за неделю (t.me/Pavliuk_KSV)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 марта, украинские воины ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 442 170 военных.

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