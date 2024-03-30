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Россия ударила по трем городам Донецкой области: есть жертвы и раненые

Донецкая область, Суббота 30 марта 2024 20:41
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Россия ударила по трем городам Донецкой области: есть жертвы и раненые Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня обстреляли три города в Донецкой области. В результате вражеских ударов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Сегодня, 30 марта, российская армия обстреляла из артиллерии Красногоровку. В эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой.

Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов. Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение.

В больнице диагностировали у потерпевшей минно-взрывную травму и осколочные ранения. На другой улице жертвой армии РФ стала 70-летняя женщина - она погибла в собственном доме.

К вечеру оккупанты обстреляли Курахово и Константиновку. От российской атаки пострадали четверо гражданских.

В Курахово две женщины 53 и 77 лет и 60-летний мужчина, которые находились на территории своих домохозяйств, получили контузии, минно-взрывную травму и осколочное ранение.

Между тем под огнем оккупантов в Константиновке также оказались частные дома. Там ранения получила 75-летняя жительница.

С минно-взрывной травмой и осколочным ранением пенсионерку доставили в больницу.

Среди поврежденных объектов:

  • жилые дома горожан;
  • линия электросетей;
  • хозяйственные постройки.

Воздушные обстрелы Украины 30 марта

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.

В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 9 дронов в пределах Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Позже днем в Днепровском районе Днепропетровской области украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59.

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