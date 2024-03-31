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Во Львовской области атакован объект инфраструктуры, есть погибший

Львов, Воскресенье 31 марта 2024 09:39
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Во Львовской области атакован объект инфраструктуры, есть погибший Фото: россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области 31 марта. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Козицкий отметил, что атака продолжалась с 05:01 до 06:27. Враг атаковал крылатыми ракетами объект критической инфраструктуры, который был целью 24 и 29 марта.

В результате атаки возник пожар, разрушено админздание. Огонь уже потушили.

Кроме того, в результате атаки погиб мужчина. На месте "прилета" идет разбор завалов.

"Под ними (завалами, - ред.) еще могут быть люди", - отмечает Козицкий.

Ночная атака

В Киеве и ряде областей с вечера 30 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Ночью в столице и большинстве регионов еще дважды звучали сирены. Известно, что вражеские ракеты долетели до запада Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что всего россияне выпустили ночью 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона горел энергетический объект. Было обесточено несколько населенных пунктов. Также в Одессе остановились трамваи и троллейбусы после ночной атаки.

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