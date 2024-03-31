Во Львовской области атакован объект инфраструктуры, есть погибший

Российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области 31 марта. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Козицкий отметил, что атака продолжалась с 05:01 до 06:27. Враг атаковал крылатыми ракетами объект критической инфраструктуры, который был целью 24 и 29 марта.

В результате атаки возник пожар, разрушено админздание. Огонь уже потушили.

Кроме того, в результате атаки погиб мужчина. На месте "прилета" идет разбор завалов.

"Под ними (завалами, - ред.) еще могут быть люди", - отмечает Козицкий.