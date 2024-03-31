В Одессе прекратил работу электротранспорт: в чем причина

Сегодня, 31 марта, из-за ограничения подачи электроэнергии в Одессе прекратил работу электротранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал городского совета Одессы.

"Весь подвижной состав заходит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", - пишет городской совет.

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;

11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";

баллистической ракетой "Искандер-М";

управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555;

9 "Шахедов".

Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.