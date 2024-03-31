В Одессе прекратил работу электротранспорт: в чем причина
Сегодня, 31 марта, из-за ограничения подачи электроэнергии в Одессе прекратил работу электротранспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал городского совета Одессы.
"Весь подвижной состав заходит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", - пишет городской совет.
Ракетный обстрел 31 марта
Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:
- 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;
- 11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";
- баллистической ракетой "Искандер-М";
- управляемой авиационной ракетой Х-59.
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 9 "Шахедов".
Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.
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