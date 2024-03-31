Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракеты, - Минобороны

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует Le Monde.

Он отметил, что речь идет о бронированной технике, которая есть на вооружении Франции, но ее собираются заменить более новой.

"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года", - сказал министр.

По словам Лекорню, Франция также хочет помочь с усилением противовоздушной обороны Украины, поэтому готовит новую партию зенитных ракет Aster 30 для системы ПВО SAMP/T. Эти ЗРК являются аналогом системы Patriot.

Министр добавил, что Франция разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением. Вероятно, их могут доставить в Украину уже этим летом.