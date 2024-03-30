В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Сегодня, 30 марта, в нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО " СУМЫОБЛЭНЕРГО ", ДТЭК и главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина .

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

Такая же ситуация и в Донецкой области.

"Из-за вражеских обстрелов по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Кроме того, сегодня по всей территории Кировоградской области, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" также введены графики аварийных отключений электроснабжения.

Глава Полтавской ОВА в свою очередь заявил, что в области сегодня также будут работать графики аварийного отключения электроэнергии.

"В области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии. Причина - дефицит объема генерации", - заявил Пронин.

Обновлено в 19:32.

По данным ДТЭК, Днепропетровская область также перешла на экстренные отключения

"Из-за последствий обстрелов в Днепропетровской области вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - заявили в ДТЭК.