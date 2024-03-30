В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений света
Сегодня, 30 марта, в нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО", ДТЭК и главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.
Такая же ситуация и в Донецкой области.
"Из-за вражеских обстрелов по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения", - сообщили в ДТЭК.
Кроме того, сегодня по всей территории Кировоградской области, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" также введены графики аварийных отключений электроснабжения.
Глава Полтавской ОВА в свою очередь заявил, что в области сегодня также будут работать графики аварийного отключения электроэнергии.
"В области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии. Причина - дефицит объема генерации", - заявил Пронин.
Обновлено в 19:32.
По данным ДТЭК, Днепропетровская область также перешла на экстренные отключения
"Из-за последствий обстрелов в Днепропетровской области вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - заявили в ДТЭК.
Российские массированные обстрелы
Российские террористы в последнее время ужесточили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов. Как пример, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.
В частности, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.
Вчера "Укрэнерго"поручило операторам применить графики отключения света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской, а в Харькове обновили графики.
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