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РФ ежемесячно набирает 30 тысяч новых солдат, чтобы поддерживать войну, - разведка Британии

Суббота 30 марта 2024 15:00
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РФ ежемесячно набирает 30 тысяч новых солдат, чтобы поддерживать войну, - разведка Британии Фото: РФ ежемесячно набирает 30 тысяч новых солдат для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ему покрывать потери и продолжать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как говорится в сводке, российские войска продолжали постепенное продвижение к западу от Авдеевки. Разведка предполагает, что в конце марта 2024 года россияне могли взять под контроль два села - Тоненькое и Орловка.

"Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса", - отмечает Минобороны Британии.

В Британии добавляют, что Россия имеет значительное количественное преимущество, в частности, в технике и боеприпасах.

"Вероятно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", - говорится в сводке.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Бои на этом участке фронта продолжаются.

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