Нам известен качественный и количественный состав врага в Крыму, - Гуменюк

В настоящее время Силам обороны известно, из кого формируется, какие силы и средства применяет находящаяся на левом берегу группировка "Днепр" и противодействует на Херсонском и Запорожском направлениях. Также известен примерный состав накопления, который есть в Крыму.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Россияне вынуждены подтягивать некоторые ресурсы из Крыма, но у них все же очень усложнена логистика. Очень часто раздаются запреты использования понятных логистических маршрутов", - рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг отдает себе отчет, что наш огневой контроль может быть очень конкретным по этим направлениям. Сейчас та группировка, которая находится на материковой временно оккупированной части Украины, достаточно врагу для того, чтобы выполнять боевые задания и вести штурмы.

Кроме того, говорит спикер, россияне довольно часто между собой проводят ротации в связи с тем, что штурмовые действия долгое время не имеют успеха. Запрет на использование техники продолжает действовать. Это можно наблюдать как на Запорожском, так и Херсонском направлениях.

"Штурмуя плацдарм в направлении Крынок и Роботиного, враг ограничен в использовании бронетехники. На Днепровском направлении он ее не использует и едва набирает группы для проведения одного-трех штурмов в сутки, то в Запорожском направлении движение несколько активнее, но ограничение бронетехники также отслеживается", – подытожила Гуменюк.