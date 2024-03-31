ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки

Одесса, Воскресенье 31 марта 2024 10:45
UA EN RU
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки Фото: Россия атаковала объекты энергетики в Украине 31 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в очередной раз атаковала Украину ночью 31 марта. Враг использовал ракеты и дроны, а под прицелом снова была энергетика.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", Сил обороны юга Украины, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, главы Ровенской ОВА Александра Коваля, главы Одесской ОВА Олега Кипера, городских властей Одессы.

Чем атаковали оккупанты

Россия этой ночью выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, а также одну баллистическую ракету "Искандер-М" и одну управляемую ракету Х-59. Кроме того, зафиксированы пуски 11 дронов-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

Одесская область

В Одесской области уничтожили восемь дронов-камикадзе. Из-за падения обломков беспилотника в Одесской области горел энергообъект. В результате были обесточены несколько населенных пунктов. Люди не пострадали.

После ночной атаки в Одессе и соседних районах ввели аварийные отключения света. По состоянию на 10:00 в Одессе и районе без света 10 тысяч абонентов. Из-за нехватки электроэнергии в Одессе остановились трамваи и троллейбусы. Вместо электротранспорта на маршруты вывели автобусы.

Энергетики предупредили, что если потребление будет расти, то ограничения могут ввести в других районах.

Львовская область

Враг атаковал крылатыми ракетами объект критической инфраструктуры, который был целью во время атак 24 и 29 марта. Из-за попадания возник пожар, разрушено админздание.

В результате атаки погиб мужчина, но на месте удара продолжают разбирать завалы. Глава Львовской ОВА не исключает, что под завалами еще могут быть люди.

Херсонская область

Военные сообщили, что Херсонскую область ночью атаковали дронами и ракетами. Враг выпустил в направлении Херсонской области баллистическую ракету и управляемую авиационную ракету.

Россияне ударили по законсервированному агропредприятию. Обошлось без пострадавших.

Ровенская область

В Ровенской области обломки сбитых вражеских целей повредили электроопору. По данным ОВА, отключений света не было.

Также был поврежден фельдшерский пункт. К счастью, пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Львовская область Война в Украине Война России против Украины Ракеты Атака дронов Отключения света Ракетная атака
NEWS
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России