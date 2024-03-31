Что остановило наступление россиян на Киев в 2022 году: ответ Павлюка

"Это был Мощун. 19-20 числа как раз были решающие бои за этот населенный пункт. Это тот плацдарм, который захватили россияне и который был огромной угрозой для Киева. Если бы они смогли развить наступление, то мы бы уже боролись непосредственно за улицы Киева", - объяснил Павлюк, командовавший в то время обороной Киева.

Как рассказал командующий Сухопутными войсками, тогда украинские военные взорвали дамбу, что помогло разрушить переправы, которые соорудили россияне, чтобы перебросить основные силы.

"Это и остановило наступление... После того, как 19 числа мы начали наступательные действия, чтобы отсекать группировки, заходить в тыл противника, у них началась паника. Они очень боялись окружения, начался вывод их подразделений с территории Украины. Они старались выйти очень быстро, бросали и технику, и своих убитых. Россияне были подготовлены на том направлении очень сильно, но мы оказались лучше", - добавил он.