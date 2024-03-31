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Россия накапливала "Калибры" и может их применить в ближайшее время, - Буданов

Киев, Воскресенье 31 марта 2024 12:22
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Россия накапливала "Калибры" и может их применить в ближайшее время, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - заявил руководитель ГУР.

По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и т.д. Первое - это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", - сказал Буданов.

Следует добавить, что в прошлом году россияне активно использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования для ударов по энергетике Украины. В этом году враг почти не применил этот тип ракет.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщали, что всего россияне выпустили ночью 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона горел энергетический объект. В Одессе и Одесском районе были отключения света, возникли проблемы с водой в части города.

Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. В результате атаки погиб мужчина.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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