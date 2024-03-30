Россия атаковала инфраструктурный объект под Полтавой

Российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе. Под ударом был инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

"Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - отметил глава ОВА.

По словам Пронина, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Напомним, Россия этой ночью выпустила по Украине 12 дронов, силы ПВО сбили 9 из них. Одесскую область атаковали "Шахеды", в регионе работала ПВО.