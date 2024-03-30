Россия атаковала инфраструктурный объект под Полтавой
Российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе. Под ударом был инфраструктурный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.
"Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - отметил глава ОВА.
По словам Пронина, в результате атаки жертв и пострадавших нет.
Напомним, Россия этой ночью выпустила по Украине 12 дронов, силы ПВО сбили 9 из них. Одесскую область атаковали "Шахеды", в регионе работала ПВО.
Обстрел Украины 29 марта
Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.
Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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