Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": ПВО сбила 18 целей

Россия в ночь на 31 марта в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами камикадзе. ПВО сбила 18 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

Ночная атака

В Киеве и ряде областей с вечера 30 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Ночью в столице и большинстве регионов еще дважды звучали сирены.

Известно, что россияне этой ночью запускали ракеты со стратегических бомбардировщиков, из-за чего в Украине была масштабная тревога.

Вражеские ракеты долетели до запада Украины. Воздушные силы сообщали о движении ракет направления во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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