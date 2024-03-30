РФ удвоила боевую часть ракеты Х-101, обстрелы станут опаснее, - СМИ

Отмечается, что речь идет не просто об увеличении веса одной боевой части, а о размещении двух отдельных боевых частей. Об этом стало известно после анализа сбитой ракеты Х-101 во время последней атаки врага в ночь на 29 марта, фото которых опубликовал паблик.

Фото: Telegram-канал "Полковник ГШ" (https://t.me/war_home)

Вторая боевая часть имеет подготовленные элементы поражения в виде стальных фрагментов кубической формы для повышения боевой эффективности. Установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной, стала возможной благодаря уменьшению размера топливного бака.

Издание Defence Express отмечает, что это уменьшит дальность полета Х-101, но в случае уменьшения показателя с 5500 км до условных 2250 км (скорее - меньше), это не имеет большого значения.

"В случае пуска таких ракет из Саратовской области даже по объектам во Львовской области у такой Х-101 еще останется 500-700 км для дополнительных маневрирований", - говорится в сообщении.

Фото: Defence Express (defence-ua.com)

Впервые о новации было сообщено в январе 2024 года во время пропагандистского визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие МКБ "Радуга", где производят эти крылатые ракеты. В то же время, пишет издание, информация о варианте с оснащением Х-101 двумя боевыми частями прослеживается в российских источниках с середины 2010-х годов, еще на стадии разработки и испытаний этой ракеты.

Тогда указывалось, что в одном из вариантов оснащения ракеты боевая часть весом 400 кг может быть разделена на две. Первая может быть сброшена на парашюте на дальности в 100 км от основной цели. Тогда от такой реализации отказались и вернулись к ней только сейчас. Однако какой именно механизм сброса использован в новой версии Х-101, пока неизвестно.