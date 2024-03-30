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Россия начала укреплять границы после рейдов добровольцев: подробности от ГУР

Россия, Суббота 30 марта 2024 19:12
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Россия начала укреплять границы после рейдов добровольцев: подробности от ГУР Фото: Россия начала укреплять границы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия начала укреплять границы после рейдов добровольцев. В частности оккупанты начали тренировать новобранцев и готовить укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По данным ГУР, меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.

Выучку новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины.

Также противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления в Белгородской, Курской, Брянской областях и пытается увеличить там количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.

В частности, в Курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, которая сейчас находится на оккупированной территории Луганской области.

К тому же инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

Реакция местных россиян

ГУР сообщает, что среди местного населения указанных областей растет уровень недовольства действиями муниципальных чиновников, властей в Кремле и российских пропагандистов, рекомендующих жителям приграничья "терпеть" и окунуться в скорбь за убитыми во время теракта в Подмосковье россиянами.

Рейд российских добровольцев

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданские призывали эвакуироваться.

Недавно добровольцы сообщили, что их конечная цель операций состоит в ликвидации путинского режима в РФ. Первоначальная задача - это помощь украинским войскам.

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл" под Москвой. Террористы расстреливали россиян и поджигали выходы с целью блокировки.

Впоследствии у Байдена назвали кремлевской пропагандой попытки РФ связать Украину и теракт под Москвой. Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что "не было никакой связи с Украиной".

Кроме того, Москва пытается привязать Запад к организации ряда "терактов" против РФ. По мнению Института изучения войны, основная цель Кремля - усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.

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