Россия начала укреплять границы после рейдов добровольцев: подробности от ГУР

Россия начала укреплять границы после рейдов добровольцев. В частности оккупанты начали тренировать новобранцев и готовить укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По данным ГУР, меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.

Выучку новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины.

Также противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления в Белгородской, Курской, Брянской областях и пытается увеличить там количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.

В частности, в Курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, которая сейчас находится на оккупированной территории Луганской области.

К тому же инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

Реакция местных россиян

ГУР сообщает, что среди местного населения указанных областей растет уровень недовольства действиями муниципальных чиновников, властей в Кремле и российских пропагандистов, рекомендующих жителям приграничья "терпеть" и окунуться в скорбь за убитыми во время теракта в Подмосковье россиянами.