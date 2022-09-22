Мобилизация в России и обмен пленными: новости за 21 сентября

Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы"

Украина вернула 215 наших военных, в том числе 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина вернула очень много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.

Кроме того, Украина передала России бывшего нардепа Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк отметил, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.

Путин объявил частичную мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он отметил, что указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались 21 сентября.

В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов. Однако в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что Россия в ходе первой волны мобилизации сможет собрать максимум 40-50 тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат.

Российский диктатор также пригрозил Западу ядерным оружием, добавив, что в России оно якобы современнее, чем у стран НАТО.

По всей территории России прошли протесты против мобилизации. Российские силовики задержали более тысячи митингующих.

В Украине введут добровольный воинский учет женщин

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, могут быть взяты на военный учет по собственному желанию. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Враг ночью атаковал ЗАЭС: есть повреждения на одном энергоблоке

Россияне обстреляли Запорожскую АЭС. От удара врага повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

Позже персонал ЗАЭС наладил питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим.

Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ

Россия освободила из плена 10 иностранных военных, служивших в рядах ВСУ. Освобождение произошло при посредничестве принца Саудовской Аравии. Из плена вернули пятерых британцев, двух американцев, хорвата, марокканца и гражданина Швеции. Среди освобожденных есть и те, которых "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Выступление Байдена на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден в своем выступлении критиковал Россию, обещал военную и финансовую поддержку Украине, а также выступил за реформу Совбеза ООН и разрешение конфликтов дипломатическим путем.

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Дожди отступят, но не везде: прогноз погоды на четверг

В четверг, 22 сентября, в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях, днем также в Винницкой, Черкасской и Крыму ожидается небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.