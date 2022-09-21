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Рада лишила мандата нардепа Шенцева

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Киев, Среда 21 сентября 2022 15:17
Рада лишила мандата нардепа Шенцева Фото: Дмитрий Шенцев (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Дмитрия Шенцева. "За" проголосовали 299 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева Д.А. (внефракционный) За соответствующее решение проголосовало - 299 депутатов. В Парламенте сейчас осталось 418 депутатов", - написал Железняк.

Напомним, что перед этим сам бывший нардеп Дмитрий Шенцев написал заявление о составлении мандата.

Отметим, что по данным сайта Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

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