В ходе протестов против мобилизации в РФ задержаны более тысячи человек, - СМИ

Иллюстративное фото: в ходе протестов против мобилизации в РФ задержаны более тысячи человек (Getty Images)

В России на протестах против введения мобилизации правоохранители задержали более тысячи митингующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-News".