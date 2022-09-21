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Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов, - Шойгу

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Москва, Среда 21 сентября 2022 09:52
Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов, - Шойгу Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов", - сказал он, добавив, что срочники и студенты якобы не подпадут под мобилизацию.

"У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%", - утверждает глава Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в своей стране мобилизацию. Она будет частичной.

Что еще сказал российский президент в сегодняшнем обращении - читайте в материале РБК-Украина.

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