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Оккупанты выпустили ракеты по Никопольскому району: есть погибший и раненые

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Днепр, Среда 21 сентября 2022 18:13
Оккупанты выпустили ракеты по Никопольскому району: есть погибший и раненые Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области вечером 21 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером в среду, 21 сентября, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"И снова вражеский удар по Никопольскому району. Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили", - рассказал он.

По его словам, россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую общины.

Как сообщалось, жители Запорожья и Днепропетровской области слышали взрывы 21 сентября. Там и еще в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Так, после обеда в среду, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. В этом случае, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Днепропетровская область
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