Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ: детали

По данным СМИ, из плена вернулись граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. В Саудовской Аравии заявляют, что самолет с военнопленными приземлился на территории королевства в среду, 21 сентября.

Обновлено на 19:25

По данным Saudi Press Agency (SPA), освобождены пять британских граждан, один марокканец, один швед, один хорват и два американца. Наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках этой сделки. Иностранных граждан отправят на родину.



Как пишет Al Arabiya, на данный момент продолжаются усилия по обмену 50 украинцев на 200 россиян. В том числе, по словам источников, в списке может быть Виктор Медведчук - один из близких союзников президента России Владимира Путина.



Пока неизвестно, является ли сегодняшнее освобождение пленных частью этой конкретной сделки.