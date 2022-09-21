Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ: детали
Россия освободила из плена 10 иностранных военных. Освобождение состоялось при посредничестве принца Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, из плена вернулись граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. В Саудовской Аравии заявляют, что самолет с военнопленными приземлился на территории королевства в среду, 21 сентября.
Обновлено на 19:25
По данным Saudi Press Agency (SPA), освобождены пять британских граждан, один марокканец, один швед, один хорват и два американца. Наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках этой сделки. Иностранных граждан отправят на родину.
Как пишет Al Arabiya, на данный момент продолжаются усилия по обмену 50 украинцев на 200 россиян. В том числе, по словам источников, в списке может быть Виктор Медведчук - один из близких союзников президента России Владимира Путина.
Пока неизвестно, является ли сегодняшнее освобождение пленных частью этой конкретной сделки.
Напомним, недавно лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 пленных.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине российских пленников меньше, чем в России.
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