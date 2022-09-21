ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главы МИД стран ЕС проведут экстренную встречу и обсудят санкции против России, - Боррель

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 21 сентября 2022 22:02
Главы МИД стран ЕС проведут экстренную встречу и обсудят санкции против России, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренную встречу, на которой они обсудят введение новых санкций против России и продолжение помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в ходе брифинга.

"Сегодня сразу же после того, как я услышал слова господина Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.), я созвал внеочередную неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС с целью согласования общей позиции. Общая позиция, я уверен, может быть кратко сформулирована так: нас не запугали, мы будем продолжать нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии и продолжать работать над тем, чтобы эта война прекратилась", - подчеркнул Боррель.

По его словам, вопрос санкций также "наверняка станет предметом обсуждений министров".

"Мы ранее предупреждали, что в случае этих "референдумов" и в случае аннексии будут новые санкции. И мы начнем предлагать, что делать с санкциями", - отметил чиновник.

Напомним, ранее так называемые "ЛДНР" назначили сроки проведения "референдумов" о вхождении в состав РФ. Они должны состояться в период с 23 по 27 сентября.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин сегодня обратился к гражданам его страны. В частности, он заявил о начале "частичной мобилизации" на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России