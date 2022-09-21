Главы МИД стран ЕС проведут экстренную встречу и обсудят санкции против России, - Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренную встречу, на которой они обсудят введение новых санкций против России и продолжение помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в ходе брифинга .

"Сегодня сразу же после того, как я услышал слова господина Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.), я созвал внеочередную неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС с целью согласования общей позиции. Общая позиция, я уверен, может быть кратко сформулирована так: нас не запугали, мы будем продолжать нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии и продолжать работать над тем, чтобы эта война прекратилась", - подчеркнул Боррель.

По его словам, вопрос санкций также "наверняка станет предметом обсуждений министров".

"Мы ранее предупреждали, что в случае этих "референдумов" и в случае аннексии будут новые санкции. И мы начнем предлагать, что делать с санкциями", - отметил чиновник.