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Враг ночью атаковал ЗАЭС: есть повреждения на одном энергоблоке

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Среда 21 сентября 2022 08:05
Враг ночью атаковал ЗАЭС: есть повреждения на одном энергоблоке Фото: Россияне снова обстреляли ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли Запорожскую АЭС. От удара врага повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"21 сентября 2022, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - отметили в госпредприятии.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.

Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним, МАГАТЭ после своего визита на оккупированную Запорожскую АЭС официально призвало Россию вывести войска с территории атомной станции.

Также агенство выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.

Однако Россия отказалась вывозить военную технику и армию с территории Запорожской АЭС, заявляя о том, что на станции якобы находится только охрана.

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