США поддерживают расширение Совбеза ООН, - Байден
Соединенные Штаты выступают за расширение Совета безопасности ООН за счет новых постоянных и непостоянных участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена в ходе заседания Генассамблеи ООН.
"Я верю, что настало время для большей инклюзивности, чтобы мы могли лучше реагировать на потребности сегодняшнего мира. Члены Совбеза ООН, включая США, должны последовательно выступать за защиту Устава ООН и воздерживаться от использования права вето за исключением редких чрезвычайных ситуаций. Именно по этой причине США поддерживают расширение категорий постоянных и непостоянных членов Совбеза", - заявил Байден.
По его словам, новыми постоянными членами Совбеза ООН могут стать те страны, которые организация уже давно поддерживает, а также государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Напомним, ранее постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты хотят реформировать Совбез ООН, изменив правила произнесения вето.
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